Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін сподівається, що паспорт Сігала поліпшить відносини між РФ та США

Субота, 26 листопада 2016, 14:10

Президент РФ Володимир Путін особисто вручив російський паспорт американському кіноактору Стівену Сігалу та висловив надію, що ця подія "буде служити символом поступового поліпшення складних відносин між Москвою і Вашингтоном".

Церемонія вручення паспорта відбулася 25 листопада, повідомляє Голос Америки.  

На церемонії, де Сігал у присутності Путіна розписався у своєму новому паспорті, президент РФ заявив: "Я хочу привітати Вас і висловити надію на те, що це ще одна, нехай і невелика ознака поступової нормалізації відносин між нашими країнами". 

Як відомо, 3 листопада Путін підписав указ про прийом у російське громадянство американського актора Стівена Сігала.

Сігал підтримував політику Путіна щодо України, зокрема анексію Криму та неодноразово відвідував РФ за останні кілька років.

У 2013 році російське громадянство отримав французький актор Жерар Депардьє, який став персоною нон грата в Україні, оскільки заявляв, що Україна "є частиною Росії".

Після отримання російського паспорта актор отримав реєстрацію в Саранську, а потім став володарем квартири в Грозному. У квітні 2016 року йому подарували виноградник в окупованому Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАгромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: