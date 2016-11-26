До дня народження Кольченка у Києві провели акцію підтримки

26 листопада політв'язню, одному з українських заручників в Росії - Олександру Кольченку - виповнюється 27 років.

"Свій 27-й день народження Кольченко проведе у челябінській тюрмі... 10 років у колонії суворого режиму він отримав за протистояння анексії Криму за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі. Відбуває термін в ІК-6 у Копейську, передмісті Челябінська", - зазначили активісти Євромайдан SOS.

Також активісти закликали надсилати Кольченку листи на підтримку за адресою 456612, Челябінська область, м.Копейськ, вул. Кемеровська, 20, ІК-6. Кольченко Олександру Олександровичу, 1989 р.н. Приймаються лише російськомовні листи.

Як повідомляє "Крим. Реалії", 26 листопада у Києві на Контрактовій площі відбулася акція на підтримку Кольченка.

Під час акції активісти тримали плакати з написами "Свободу кримським заручникам!", "З Днем народження, Сашо", "Ти ще на свободі? Допоможи політзекам!" та інші. В акції взяли участь мама Олександра Лариса Кольченко, колишній фігурант справи Сенцова-Кольченко Геннадій Афанасьєв, правозахисники та громадські активісти.

Учасники акції безкоштовно роздавали їжу всім бажаючим. За словами активістів, вони вибрали такий формат проведення, оскільки Кольченко у Сімферополі був організатором акції "Food not bomb", яка представляє собою безкоштовну роздачу їжі бездомним.

Як відомо, у цій же справі у серпні 2015 року засуджений до 20 років український кінорежисер Олег Сенцов.

Навесні 2016 року Мін'юст за запитом Києва доручив ФСВП підготувати пакети документів для екстрадиції на батьківщину Сенцова і Кольченко. У квітні вони заповнили всі документи, необхідні для видачі. У жовтні Мін'юст Росії заявив, що видача Сенцова і Кольченко неможлива, так як після анексії Криму обидва нібито отримали російське громадянство.