Член Меджлісу на Форумі ООН: Росія проводить в Криму заміщення населення

Росія проводить цілеспрямовану політику заміщення населення в анексованому Криму, що є порушенням Женевської Конвенції.

Про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Женеві на Форумі ООН з питань національних меншин Комітету з прав людини, повідомляє агентство "Кримські новини".

У своєму виступі він повідомив європейських партнерів про систематичні репресії і правопорушення стосовно кримськотатарського народу, про політичних в'язнів РФ з Криму і про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

"У порушення 4 Женевської Конвенції від 1949 року проводиться політика заміщення населення. За нашими даними, до Криму завезено понад 120 тисяч осіб з РФ, при цьому з Криму виїхали близько 27 тис. чоловік, які офіційно зареєструвалися в компетентних органах України як вимушено переміщені особи", - сказав він.

Також член Меджлісу вказав на те, що своєю забороною Меджлісу кримськотатарського народу Росія порушила статті 5, 18 і 19 Декларації ООН про Права корінних народів.

Він стверджує, що всі ці порушення повинні простимулювати в ООН створення документу "План гуманітарного реагування по кримськотатарському народу", який би на міжнародному рівні забезпечував захист корінного населення Криму.