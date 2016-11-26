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На Одещині військовий біля розважального закладу погрожував гранатою

Субота, 26 листопада 2016, 19:06

Працівники Лиманського відділення поліції затримали 43-річного військовослужбовця, жителя Одеської області, який біля розважального закладу в с. Чорноморське погрожував застосуванням гранати марки "Ф-1".

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області, до чергової частини Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення від-27-річного чоловіка про те, що біля ресторану в с. Чорноморське військовослужбовець погрожував громадянам гранатою, яку в подальшому сховав у власному транспортному засобі.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Було встановлено, що в розважальному закладі між військовослужбовцем та відвідувачами почалася сварка. Чоловік в стані алкогольного сп’яніння заважав відпочивати присутнім, на зауваження не реагував та вступав у суперечки з відвідувачами ресторану. Після чого намагався поїхати з місця за кермом власного автомобіля.

Один з присутніх громадян перекрив йому дорогу транспортним засобом, щоб завадити військовослужбовцю керувати автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. На що останній кинувся до чоловіка в бійку, повалив його на землю, дістав предмет схожий на ручну гранату Ф-1 та погрожував її застосуванням.

Правопорушника було доставлено до Фонтанського поліцейського відділку. З’ясувалося, що військовослужбовець нещодавно повернувся з зони АТО.

В автомобілі чоловіка було виявлено та вилучено корпус гранати Ф-1, запальну трубку, електродетонатор, підривач, сигнальний патрон, петарду з цвяхами, підствольний гранатомет ГП-25, дві тротилові шашки вагою по 200 гр., пластичну вибухову речовину ВПП-5 приблизною масою 1 кг та металеву банку з пластичною вибуховою речовиною, масою біля 200 гр.   

В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання військовослужбовця було виявлено та вилучено запал до гранати УЗРГМ-2, мінні детонатори МД5М, ручну димову гранату, стрічку для розтяжок та боєприпаси різного калібру.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються. Триває слідство.

Українська правда

Теми: Одеська область
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