РФ встановить у Криму нові комплекси системи контролю космічного простору

Росія планує розгорнути нові комплекси системи контролю космічного простору в анексованому Криму, на Алтаї, Далекому Сході та у Бурятії.

Про це в ефірі радіостанції "Life Звук" повідомив заступник командувача космічними військами Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії з випробувань полковник Андрій Івашина, повідомляє ТАСС.

"У найближчі роки на території Російської Федерації буде розгорнута мережа новітніх комплексів системи контролю космічного простору. Це будуть мережі спеціалізованих комплексів радіотехнічного контролю та оптико-електронних комплексів нового покоління. Крім Алтайського краю, подібні комплекси планується розгорнути і в інших регіонах Росії - на Далекому Сході, у Республіці Бурятія та в Криму", - заявив Івашина.

Він додав, що комплекси побудовано на новій елементній базі, що дозволить "у багато разів збільшити їх бойові можливості", а з введенням їх у дію ВКС Росії будуть здатні "постійно контролювати навколоземний простір за всіма нахилами й у максимальному діапазоні висот".