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У Сумах чиновники міськради наживалися на лічильниках тепла

Неділя, 27 листопада 2016, 09:49

У Сумах керівники одного з департаментів міської ради та директор комерційної структури організували схему збагачення на виготовленні проектно-кошторисної документації для встановлення лічильників тепла громадянам.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, для реалізації своїх намірів зловмисники внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт та вказали завищену вартість матеріалів і приладів.

"Сума збитку, нанесеного міському бюджету, становить 350 тис.грн.  Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує злочинну діяльність затриманих", - йдеться у повідомленні НП. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 191 КК України - "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", тривають слідчі дії.

Українська правда 

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