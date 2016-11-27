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Італійські ЗМІ опублікували "статтю" Путіна про довіру Росії

Неділя, 27 листопада 2016, 15:51

Італійська газета La Stampa опублікувала статтю, підписану президентом Росії Володимиром Путіним, під назвою "Прийшов час довіряти Росії, загальний фронт проти терору".

Публікація є перекладом частини виступу Путіна на Валдайському форумі, присвяченому міжнародній проблематиці, та розміщена у рубриці "Opinion", пише "Новая газета". 

У матеріалі йдеться про те, що нинішню систему міжнародних відносин постійно "лихоманить", але при цьому деякі партнери Росії "зовсім не прагнуть вирішувати світові проблеми, а деякі структури, що утворилися за часів холодної війни, наприклад НАТО, не змогли адаптуватися до нових умов". 

"Ми всі бачимо, що відбувається в Афганістані, Іраку, Лівії та у багатьох інших країнах. Цікаво: де результати боротьби з тероризмом і екстремізмом? В цілому, якщо ми подивимося на весь світ, на регіональному рівні, в окремих областях, ми досягли певних результатів, але боротьба з тероризмом в цілому не увінчалися успіхом, і загроза продовжує зростати", - йдеться у публікації. 

На думку Путіна, "протиріччя, пов'язані з перерозподілом економічної могутності і політичного впливу, лише наростають, вантаж взаємної недовіри звужує можливості для того, щоб ефективно відповідати на поставлені перед світовою спільнотою реальні виклики і реальні загрози".

"У нашому розумінні справжнє лідерство сьогодні полягає не в тому, щоб вигадувати ефемерні загрози і, спекулюючи на них, намагатися підім'яти під себе інших, а в тому, щоб бачити реальні проблеми, сприяти об'єднанню зусиль держав у їх вирішенні. І саме так Росія розуміє сьогодні свою роль у світових справах", - заявив Путін.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПутінЗМІІталія
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