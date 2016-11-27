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Новообраний президент Молдови поїде до Москви ще до інавгурації

Неділя, 27 листопада 2016, 18:09

Новообраний президент Молдови, проросійський політик Ігор Додон оголосив, що відвідає Москву з "приватним візитом" ще до інавгурації.

Про це лідер молдовських соціалістів написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб уникнути спекуляцій. Їду до Москви в приватним візитом з дружиною", – написав він.

Він також додав, що офіційний візит до російської столиці буде виконуватися після інавгурації.

Як повідомлялося, новообраний президент Молдови Ігор Додон вважає, що Угода про асоціацію з Євросоюзом нічого не дала його країні і відкрито виступає за партнерство з РФ.

Зазначимо, що лідер Партії соціалістів Ігор Додон уже заявляв, що свій перший візит в якості глави держави він здійснить до Росії.

Європейська правда

Теми: Молдова
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