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Лукашенко хоче налагодити стосунки ЄС-РФ новим "мінськом". В ЄС не проти

Понеділок, 28 листопада 2016, 00:42

Країни ЄС готові обговорити ініціативу президента Білорусії Олександра Лукашенко про запуск "мінського процесу" для можливого подальшого поліпшення стосунків з РФ.

Про це  заявила глава представництва ЄС у Білорусії Андреа Вікторин в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє Інтерфакс.

"Ми звернули увагу на цю пропозицію - створення такого формату, але поки не можемо коментувати це. Щойно ми отримаємо більше інформації, усі 28 країн-членів ЄС обговорять цю ініціативу і приймуть рішення", - сказала Вікторін.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з делегацією комітету з економічної політики і безпеки Ради ЄС у Мінську заявив, що Білорусь стурбована наростаючим антагонізмом між ЄС та РФ. 

Він запропонував запустити миротворчий "мінський процес" для врегулювання відносин між Сходом і Заходом. За словами Лукашенка, ідея висувається виходячи з позитивного ефекту проведених в Мінську заходів "нормандського формату".

Лукашенко запропонував розглянути можливість проведення зустрічі ключових міжнародних експертів в Мінську для обміну думками щодо врегулювання відносин між Сходом і Заходом.

"В подальшому напевно буде потрібно виробляти домовленості між лідерами найбільших держав про майбутній світоустрій. ... Ми маємо спрацювати на випередження, а не плентатися потім у хвості подій, якщо раптом щось станеться, як це було з Україною", - додав Лукашенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄС
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