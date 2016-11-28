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Конституційний референдум в Італії: На вулиці вийшли 50 тисяч незгодних

Понеділок, 28 листопада 2016, 02:31

У Римі відбулися багатотисячні демонстрації на знак протесту проти конституційної реформи, яку висунуто на голосування під час референдуму 4 грудня з ініціативи прем'єр-міністра Маттео Ренці. 

Як повідомляє The Teleghaph,  участь у марші 27 листопада взяли  не менше 50 тис. осіб. Зазначається, що акція була мирною, попри наявність в учасників засобів, які вони могли використати для агресії - арматуру, бейсбольні бити та інші предмети, які було конфісковано. 

Акцію охороняли до 800 поліцейських. Люди скандували "крадії, крадії" і підривали червоні димові шашки. Учасники мали плакати з написами "Ренці геть" та "Люди кажуть ні огидній конституційній реформі". 

 
Фото Тelegraph.co.uk
 

Як відомо,  на референдум винесено питання про схвалення законопроекту щодо зміни Конституції Італії. Внаслідок змін буде кардинально змінено політичну систему країни: порядок  формування Сенату, скорочення його чисельності, зменшено функції і повноваження, скорочено фінансування.

Також зменшаться повноваження регіонів країни: питання енергетики, стратегічної інфраструктури та цивільної оборони будуть вирішуватися безпосередньо президентом.

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці неодноразово обіцяв піти у відставку, якщо італійці відкинуть його пропозиції.

За даними соцопитувань, більшість італійців схиляються до того, щоб на референдумі 4 грудня проголосувати проти пропозицій уряду щодо реформи Конституції.

Українська правда

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Теми: ІталіямітингиреферендумКонституція
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