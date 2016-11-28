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КНДР оголосила триденну жалобу через смерть Кастро

Понеділок, 28 листопада 2016, 02:54

У КНДР оголошено триденну жалобу в зв'язку з кончиною лідера кубинської революції Фіделя Кастро.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на центральну північнокорейську газету "Нодон сінмун".

Відповідно до опублікованого указу ЦК Трудової партії Кореї, постійної ради Верховного народного зібрання і кабінету міністрів КНДР, з 28 по 30 листопада у центральних установах країни і на місцях будуть підняті траурні прапори.

Як відомо, про смерть Фіделя Кастро повідомив його брат, чинний голова Державної ради Куби Рауль Кастро. 

Кастро помер ввечері 25 листопада на 91-му році життя, поховання відбудеться 4 грудня, у країні оголосять 9-денний траур. 

Останніми роками Фідель Кастро тяжко хворів та рідко з'являвся на публіці. У 2006 році він фактично передав управління державою молодшому брату Раулю.

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав Кастро "жорстоким диктатором" та пообіцяв, що його адміністрація зробить усе можливе для того, щоб кубинський народ почав свій шлях до процвітання і свободи.

Теми: Північна Корея
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