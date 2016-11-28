КНДР оголосила триденну жалобу через смерть Кастро

У КНДР оголошено триденну жалобу в зв'язку з кончиною лідера кубинської революції Фіделя Кастро.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на центральну північнокорейську газету "Нодон сінмун".

Відповідно до опублікованого указу ЦК Трудової партії Кореї, постійної ради Верховного народного зібрання і кабінету міністрів КНДР, з 28 по 30 листопада у центральних установах країни і на місцях будуть підняті траурні прапори.

Як відомо, про смерть Фіделя Кастро повідомив його брат, чинний голова Державної ради Куби Рауль Кастро.

Кастро помер ввечері 25 листопада на 91-му році життя, поховання відбудеться 4 грудня, у країні оголосять 9-денний траур.