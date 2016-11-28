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У Сербії військовослужбовці вперше протестували проти низьких зарплат і умов праці

Понеділок, 28 листопада 2016, 03:59

У Белграді відбулася перша в історії країни демонстрація військовослужбовців, які протестували проти низьких зарплат і поганих умов праці.

Як повідомляє Русская служба ВВС, участь у демонстрації взяли близько тисячі осіб.

Протест був організований профспілкою військовослужбовців і відбувся перед будівлею міністерства оборони.

"Якщо сербський солдат не може прогодувати свою сім'ю ... то це проблема", - заявив лідер профспілки Новиця Антич.

За даними профспілки військовослужбовців, понад 75% військових отримують зарплату нижче середньої по країні, що становить 370 євро. 

Армія Сербії стала повністю професійною у 2011 році, налічує близько 30 тисяч військових. У 2016 році з лав армії звільнилися понад 1000 осіб. 

Теми: зарплатиармія
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