Матіос, який хоче очолити ДБР, втік від питань про 34 мільйони "дивідендів"

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який бере участь в конкурсі на посаду глави Госбюро розслідувань, відмовився пояснити походження майже 34 млн грн "дивідендів" від невідомого бізнесу його дружини.

Про це повідомляє "Bihus info".

Зокрема, на питання, який бізнес приніс його родині таку суму, Матіос заявив: "Я не буду вам нічого пояснювати. Читайте декларацію, звертайтеся офіційно".

На питання, куди родина вкладає зароблені дружиною мільйони, військовий прокурор заявив: "Я ж не питаюся, що ви сьогодні їли".

Як відомо, у декларації за 2015 рік Матіос вказав спільну із дружиною власність,дивіденди у сумі 10 млн грн. від ПП "Поліекспо" та 24 млн грн. дивідендів від ТОВ "Ампір". Засновником і бенефіціарним власником обох компаній є дружина Анатолія Матіоса Ірина Барах, з якою вони перебувають у шлюбі з 2014 року.

За словами військового прокурора, 4 годинники йому подарувала дружина.

Однак з декларації Матіоса випливає, що лише один з них - Vacheron Constantin вартістю 432 тис грн – подарований дружиною у 2015 році. Походження і дату набуття ще трьох (Rolex, Breguet, Ulysse Nardin) Матіос у декларації не вказав.

Річна зарплата Матіоса у ГПУ у 2015 році становила 411 тис грн., у 2014-му – 265 тис грн., у 2013-му – 203 тис грн.