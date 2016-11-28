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На кордоні з Польщею черги з 970 авто

Понеділок, 28 листопада 2016, 08:09

На кордоні України з Польщею станом на 8 ранку 28 листопада чекали в чергах на проїзд 970 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України – Західний кордон.

Зокрема, на пункті пропуску "Устилуг" – 200 авто, на "Раві-Руській" – 200, на "Краковці" – 180, на "Ягодин авто" – 150, на "Грушеві" – 90, на "Угриневі" – 80, на "Шегині" – 50 і на "Смільниці" – 20 машин.

На кордонах з іншими країнами на заході черг немає.

Теми: ПольщаПрикордонна служба
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