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Розстріли на Майдані: Янукович нічого не знає про накази "Беркуту" 20 лютого

Понеділок, 28 листопада 2016, 14:07

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що йому нічого не відомо про те, які накази віддавалися представникам силових відомств вранці 20 лютого 2014 року під час подій на Майдані, внаслідок яких загинули та були поранені учасники масових акцій протесту.

Про це Янукович заявив на допиті в режимі відеоконференції 28 листопада.

На питання, чи відомо йому про накази, які віддавалися вранці 20 лютого співробітникам "Беркуту" чи інших силових відомств та чи відомо, де перебували керівники опозиції вранці цього дня, Янукович дав негативну відповідь.

"Ні, мені про це нічого не відомо. Я особисто за ними (лідерами опозиції) не слідкував", - заявив він.

"Лише можу сказати, що 20 лютого у другій половині дня ми почали переговори, які завершилися вранці 21 лютого", - додав він.

На питання, чи відомо йому, чому силовики 20 лютого почали відступ з Майдану, Янукович заявив: "Відомо, що вони почали стріляти з різної зброї і було дуже багато поранених і були вбиті представники правоохоронних органів, і вони були змушені захищатися і відступати".

У відповідь на питання, чи мали силовики якісь обіцянки від влади щодо отримання привілеїв чи матеріальних благ, чи мало місце будь-яке матеріальне стимулювання представників органів внутрішніх справ під час подій у період з листопада 2013 до лютого 2014, Янукович заявив: "Мені такі факти не відомі, ніколи про це не чув".

На уточнююче питання, звідки вранці 20 лютого він дізнався про розстріли на Майдані учасників протестів силовиками, Янукович заявив, що "отримував інформацію з різних джерел, зокрема зі ЗМІ та прес-служби", а у його робочий день вранці 20 лютого "не сталося нічого надзвичайного, він тривав у звичайному режимі згідно розкладу". 

Українська правда

Теми: ЯнуковичМайдансуд
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