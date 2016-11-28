Янукович слабко пам'ятає, що робив у миті розстрілів Майдану

Екс-президент Віктор Янукович не дуже добре пам’ятає події ранку 20 лютого 2014 року, коли у центрі Києва розстрілювали учасників акцій протесту.

"Мені важко зараз встановити в пам'яті, але нічого надзвичайного в цей день у моїй роботі не відбулося", – сказав Янукович у Ростові під час відеозв’язку з київським судом.

"Я отримав інформацію про те, що у Київ приїхала чи приїде делегація від Європейського Союзу у складі трьох міністрів закордонних справ, і я у звичайному режимі почав готуватися до цієї зустрічі", – зазначив він.

Серед заходів, запланованих у екс-президента на той день, які він "відновив у пам’яті": зустріч із міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини й Франції щодо "врегулювання кризи" в Україні.

Того дня "відбулася телефонна розмова з віце-президентом США Джозефом Байденом, телефонна розмова з президентом РФ Путіним, телефонна розмова президентом Польщі Коморовським, телефонна розмова з канцлером Німеччини Меркель".

"Найбільше часу треба було витратити на зустріч із трьома міністрами і опозицією, яка закінчилася близько 8 ранку 21 лютого", – заявив екс-президент.

На запитання, звідки і коли він дізнався про події на вулиці Інститутській та біля Жовтневого палацу, Янукович відповів: "З різних джерел. В цілодобову режимі працювала прес-служба. В мене не було ніякої необхідності отримувати від когось інформацію – це стандартна ситуація… Якщо я бачив щось дуже серйозне, я уточнював".

"Скоріше за все, я мав розмову вранці і з генеральним прокурором, і з міністром внутрішніх справ, і з головою Служби безпеки – тому що це була неординарна ситуація. Але в якій годині, коли – я зараз не можу цього пам’ятати", – заявив Янукович.

Прокурор зазначив, що розстріли мітингувальників транслювали в прямому ефірі низка телеканалів, і спитав, як реагував тодішній президент.

"Пройшов час, я не пам’ятаю подробиць, але завжди я реагував на ці питання дуже гостро. Коли гинули люди, я вимагав відповіді: хто це зробив. І керівники правоохоронних органів реагували на це в ту ж хвилину, як я питав їх. Хоча вони за своїми посадами і так цим займалися", – відповів Янукович.

"Коли я уточнював, чому і як це трапилося – я дуже добре це пам’ятаю: вони мені говорили, що вогонь був відкритий з тих будинків, які контролювала опозиція. Вони мені тоді доповідали, що в ці будинки заборонено також вхід звичайним мітингувальникам. Там стояла охорона Майдану – а на поверхах працювали снайпери", – заявив він.

"Хто мені цю інформацію надавав тоді особисто, я зараз просто не пам’ятаю. Але ця інформація до мене надходила", – додав екс-президент.

Запитання, які саме дії вони погоджували з ним, Янукович переадресував екс-командувачу внутрішніми військами МВС Станіславу Шуляку.

"Я завжди вимагав робити все, щоб припинити кровопролиття, це були мої вимоги", – заявив екс-президент.

Він також сказав: "Зупиніть дію закону, який забороняє досліджувати (дії) слідчих і отримувати відповідь на це питання… Чому до цього часу – 3 роки – не зняли цей закон, який заважає вам розслідувати ці питання? А сьогодні Ви в такій формі примушуєте мене давати таку відповідь!".

Суддя наголосив, що Янукович може відповідати на запитання, але не ставити їх.

Олена Рощенко, УП