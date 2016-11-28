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Янукович: "Референдум" в Криму стався під впливом військових ЧФ РФ

Понеділок, 28 листопада 2016, 18:35

Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що на рішення про проведення в Криму так званого референдуму, який привів до окупації півострова, вплинули військовослужбовці Чорноморського Флоту Росії.

Про це він сказав під час допиту в Святошинському районному суді Києва в режимі відеоконференції з Ростовського обласного суду в понеділок.

"Було прийнято рішення негайно розпочати референдум про вихід з України і приєднання до Росії. А ви знаєте, що в Севастополі було дуже багато військових російського Чорноморського флоту. І вони також вплинули на це рішення дуже сильно", - заявив Янукович.

За його словами, він особисто був проти проведення такого референдуму в Криму.

Також екс-президент пояснив причини, через які він залишив територію України

"Я прийняв це рішення (покинути Україну), і тільки тоді я звернувся до президента Росії Володимира Путіна і сказав йому, що я прийняв рішення залишити територію України, тому що вважаю, що це дуже небезпечно не з точки зору мого життя, а з точки зору життя українців ", - сказав Янукович.

Він вважає, що якби він залишився в Україні, то це призвело б до громадянської війни на території всієї України. "Така війна, як на Донбасі, почалася б по всій Україні, якби я залишився", - сказав екс-президент.

Інтерфакс-Україна

Теми: ЯнуковичКримЧФ Росії
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