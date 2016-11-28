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Янукович каже, що не виїжджав за межі Росії

Понеділок, 28 листопада 2016, 19:10

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не виїжджав за межі Росії після того, як залишив територію України в 2014 році.

Про це він сказав під час прес-конференції після допиту в понеділок.

"Я за межі Росії не виїжджав. У такій ситуації, в якій я живу, у відриві від Батьківщини. Якщо згадати, чим я займався все життя, це напевно найважчі роки в моєму житті. Не тільки для мене, але і для моєї сім'ї і моїх близьких", - заявив Янукович.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичРосія
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