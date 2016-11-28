Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович хоче, щоб Луценко перестав бути генпрокурором на час слідства

Понеділок, 28 листопада 2016, 20:53

Колишній президент України Віктор Янукович вважає, що генпрокурор Юрій Луценко своєю присутністю у Святошинському суді чинив тиск на суд.

Про це він зазначив на прес-конференції у понеділок у Ростові.

"Ви бачите спроби заблокувати цей процес і сьогоднішній день, спроба Луценка натиснути на суд, ви знаєте про його заяву. Я не хочу ніякі ярлики ні на кого вішати, але у мене дуже велика тривога, але є і надія", - сказав Янукович.

Крім того, президент-втікач порадив Луценку призупинити функції генпрокурора на час розслідування справи Майдану.

"Можливо, на час розслідування йому не в суд треба ходити, а йому треба було б сказати, поки ідуть тут розслідування, я роблю паузу і не виконую добровільно функції генерального прокурора, не заважаю слідству. Наприклад, зробив би такий красивий жест", - заявив Янукович.

Як відомо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва оголосив про підозру у вчиненні державної зради екс-президенту Віктору Януковичу. Луценко також стверджує, що захист Януковича отримав повідомлення про підозру екс-президенту.

Укрінформ

Теми: ЯнуковичЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
Усі новини...
Реклама: