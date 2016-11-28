Канада ввела санкції проти 15 росіян, включно з депутатами Держдуми від Криму

Канада ввела санкції щодо 15 росіян, серед яких шість депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму.

Про це повідомляє МЗС Канади.

Відзначається, що активи тих, хто потрапив до списку санкцій, будуть заморожені, а угоди з ними заборонені.

"Ці санкції є відповіддю на вибори посадових осіб, які проживають в Криму, в Державну Думу Росії, які пройшли 18 вересня. Канада не визнає законність і результати цих виборів, проведених на окупованому Кримському півострові, так як вона ніколи не визнає незаконну анексію Росією АР Криму та міста Севастополя", - йдеться в заяві.

Також в МЗС Канади підкреслили, що введені санкції є одним із способів тиску на РФ для виконання нею мінських угод.

"Оголошення про додаткові санкції підкреслює незмінну прихильність Канади суверенітету України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада проти цих шести осіб санкції ввів Євросоюз.

Пізніше ці особи також потрапили до списку санкцій США.