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Прокуратура вимагає покарати Садового за Грибовицьке сміттєзвалище

Вівторок, 29 листопада 2016, 03:42

Прокуратура Львівської області оскаржила рішення суду в частині невизнання протиправної бездіяльності мера Львова Андрія Садового та виконавчого комітету міськради в рішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зокрема, мова йде про те, що влада міста не закрила Львівський полігон твердих побутових відходів, не провели його рекультивацію, не обрали земельну ділянку для нового полігону і не почали на ньому будівництво сміттєпереробного заводу.

Раніше прокуратура Львівської області звернулася до суду з позовом про визнання протиправної бездіяльності місцевої влади.

10 листопада суд частково задовольнив клопотання прокуратури і зобов'язав міськвиконком припинити діяльності Грибовицького сміттєзвалища.

Однак в визнання протиправної бездіяльності мера і виконавчого комітету Львівської міської ради було відмовлено.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа. В результаті цього під завалами опинилися три рятувальника і еколог, вони загинули.

Теми: Львівпрокуратура
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