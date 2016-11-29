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Пропускну спроможність КПВВ "Мар'їнка" планують збільшити вдвічі

Вівторок, 29 листопада 2016, 04:27

Пропускну спроможність контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" планується збільшити майже вдвічі.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляється на сайті міністерства.

За допомогою міжнародних організацій планується облаштувати до 10 додаткових робочих місць для інспекторів прикордонної служби в обох напрямках перетину КПВВ.

"Це питання ми опрацьовували з Управлінням Верховного комісара з питань біженців ООН. Це спільний проект. Крім УВКБ ООН над ним працюють ще ОБСЄ і Уряд Канади. Головна мета цих проектів – посилити безпеку на КПВВ і покращити їхню пропускну здатність", - сказав Черниш

На поточний момент на КПВВ "Мар'їнка" одночасно можуть працювати до 26 інспекторів. КПВВ має 12 смуг для перетину транспортними засобами, по 6 у кожному напрямку.

Теми: Донбас
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