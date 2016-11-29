Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бажання росіян дружити з Заходом наблизилося до рекорду

Вівторок, 29 листопада 2016, 11:08

Серед жителів Росії зростає запит на зближення із Заходом.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", проведеного в листопаді.

Так, згідно з дослідженням, подальше розширення економічних, політичних, культурних зв'язків з країнами Заходу підтримує 71% росіян. У порівнянні з липнем 2015 року цей показник зріс на 21% аксимум був зафіксований в 2000 році - 76%).

Таким чином, стало менше тих, хто висловлюється за віддалення від Заходу (17% в 2016 році порівняно з 37% в 2015-му).

 
Попередній рекорд бажання зблизитися із Заходом був зафіксований 16 років тому в 2000 році

57% респондентів вважають, що у вирішенні міжнародних проблем Росія зараз відіграє досить важливу роль, а 13% назвали роль РФ в цих питаннях вирішальною. Іншої думки дотримується 28% опитаних росіян.

На думку 52% респондентів, у країн Заходу, що входять в блок НАТО, немає підстав побоюватися Росії, а 37% вважають, що такі підстави є (10% думають, що підстави вагомі).

57% опитаних вважають, що у Росії, в свою чергу, є привід боятися країн НАТО (31% дотримуються протилежної думки).

Згідно з опитуванням, 51% респондентів не хвилює, що на Заході думають про Росію.

За даними соціологів, трохи покращилося ставлення росіян до США і Євросоюзу.

Крім того з початку 2016 року на 4% зросла кількість жителів РФ, які добре ставляться до України, до 33 відсотків (3% росіян ставляться до українців "дуже добре").

У листопаді 35% опитаних відповіли, що ставляться до України "в основному погано", а 16% – дуже погано.

 

Валентина Романенко, УП

Теми: Росіясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Росія
В АРМА заявили про неефективність управителя російськими кораблями: дає лише 90 тисяч на місяць
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
Головний дипломат ЄС про останні атаки Росії: Загроза для продовольчої безпеки
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: