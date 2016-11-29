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Україна – серед європейських лідерів з порушень прав журналістів

Вівторок, 29 листопада 2016, 11:38

У третьому кварталі 2016 року в Україні було зареєстровано 44 випадки порушень прав журналістів та протидії їхній діяльності.

Про це йдеться у доповіді Mapping Media Freedom.

Більший показник був зафіксований лише в Туреччині (114 випадків) та Росії (58 випадків).

У доповіді зазначається, що загалом ріст протидії роботі ЗМІ в третьому кварталі 2016 був безпрецедентним. Особливо на це вплинула ситуація в Туреччині, де після путчу 15 липня влада позбавила роботи 2500 журналістів, засудила 98 і закрила 133 видання.

Загалом у третьому кварталі зафіксовано вбивство чотирьох журналістів, з них двоє – в Україні: журналіста "Української правди" Павла Шеремета, якого підірвали у машині, та журналіста "Нового регіону" Олександра Щетініна, якого знайшли застреленим у його квартирі в Києві.

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Турецький фотограф проурядового видання Мустафа Камбаз був застрелений солдатами в Туреччині, а оператор каналу "Росія-1" Андрій Назаренко був знайдений застрелений у своїй квартирі в Москві.

В доповіді також згадуються напади на телеканал "Інтер" та побиття українського журналіста Сергія Медяника.

Загалом автори дослідження зафіксували у третьому кварталі 406 підтверджених випадків утисків свободи слова у Європі, що становить ріст порівняно з другим кварталом на 19%.

Українська правда

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Теми: свобода словаЗМІ
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