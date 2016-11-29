Дехто в Україні хоче "заморозити" Донбас - посол Франції

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вважає, що деякі люди в Україні хочуть заморозити конфлікт на Донбасі.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мені відомо, що в Україні є люди, які вважають за краще "заморозити" конфлікт. Втім, я вважаю, що все ж варто задуматися про наслідки такого вибору для людей. Ті, хто виступає за заморожування конфлікту: чи думають вони про долю тих, хто залишився по той бік, про тих, хто живе поблизу лінії фронту, або про внутрішні переселенців по всій країні", - сказала Дюмон.

На переконання французького дипломата, "важливо якомога швидше відновити людські та економічні зв'язки з цими територіями".

Дюмон зазначила, що переговори сторін в різних форматах, серед іншого, покликані уникнути заморожування цього конфлікту.

"Єдиний шлях вирішення конфлікту, який я бачу як зараз так і в майбутньому - це Мінські домовленості, в рамках яких всі сторони повинні виконати взяті на себе зобов'язання. Метою цих домовленостей, також як і переговорів в "нормандської форматі", якраз і є знаходження рішення конфлікту, уникнувши "заморожування" ситуації", - підкреслила посол Франції.

Дюмон нагадала, що існуючі в східній Європі протягом десятиліть "заморожені" конфлікти "показують, що проминання часу не обов'язково грає на користь їх вирішення".

Як відомо, у вівторок проходить зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ.