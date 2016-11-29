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По Мар’їнці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер бойовиків — штаб АТО

Вівторок, 29 листопада 2016, 17:36

Протягом дня проросійські бойовики 22 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, зранку незаконні збройні формування розпочали обстріли Авдіївки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів.

Пізніше, знову ж на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем обстрілювали Опитне та Кам’янку. На Луганському напрямку з мінометів – Кримське, балку Кошарну та Новозванівку.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Широкине, Красногорівку, з БМП – Новогригорівку, Водяне та Талаківку, а з гранатометів – Новотроїцьке. По Мар’їнці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер НЗФ.

Українська правда

Теми: АТО
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