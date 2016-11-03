В Раді обурилися візитом регіоналки Бондаренко

Депутат від "Народного фронту" Юрій Береза обурений, що екс-депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко прийшла в кулуари парламенту.

Про це він заявив у четвер, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

За словами Берези, Бондаренко в Раду привів депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул.

"Зараз в кулуарах Верховної Ради з'явилася яскравий пропагандист "русского мира" Олена Бондаренко. Її притяг сюди в кулуари панич, от з того боку сидить, пан Вілкул! Ця нечисть обливає брудом Україну на всіх російських каналах!" – заявив він.

Береза вважає, що своїм візитом Бондаренко осквернила Раду, тому треба "викликати санінспектора, щоб робити санінспекцію, чи викликати "батюшок", щоб освятили після цього".

Фото: Роман Кравець, УП

"Але я чітко розумію, що цей панич (Вілкул) втратив почуття реальності! Притягнув цю недолюдину, яка була однією з авторів розв'язання війни на Донбасі. Це та людина, яка притягла російські канали, які пропагандували вбивство українців!" – продовжив Береза.

Він попросив голову СБУ Василя Грицака вважати його виступ офіційним зверненням і вияснити, "чому ці покидьки до сих пір ходять по Україні".

Олег Шанковський, УП