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Нардепи прийняли закон про фрілансерів

Четвер, 3 листопада 2016, 11:17

Верховна Рада схвалила закон щодо усунення адміністративних бар'єрів для фрілансерів.

За прийняття закону 4496 проголосували 270 нардепів.

Його вніс до парламенту колектив авторів, зокрема Вікторія Пташник (позафракційна), Владислав Голуб (БПП), Оксана Продан (БПП) та інші.

Так, у пояснювальній записці депутати вказують, що переважна більшість фрілансерів внаслідок складності і надмірної бюрократизації процесу не працює у легальному полі, а користується системами Payoneer, PayPal тощо.

Через це обсяги експорту послуг дедалі скорочуються. У 2015 році експорт послуг склав лише 83% від показника 2014 року (дані Держстату). Комп’ютерних послуг надано на майже 966 млн. дол. США, а це лише 88% від обсягів 2014 року.

Цей закон, на думку нардепів, дозволить максимально зменшити адміністративні бар’єри під час процедур укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), зарахування валютної виручки, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У свою чергу це призведе до виведення значного обсягу фрілансерів у легальну площину.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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