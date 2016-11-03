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Порошенко про декларації: тепер, голуби сизі, поясніть, де взяли гроші

Четвер, 3 листопада 2016, 13:09

Президент Петро Порошенко вважає великим кроком запуск системи електронного декларування і вимагає, щоб декларанти пояснили свої статки.

Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі у Львові.

"Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція – це підвести риску, того що вони робили 25 років. І далі поясни, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші. Народ і суспільство має це знати", - сказав він.

"Боротися треба не з багатими, а зі злочинцями, які беруть квартири, машини, дачі, вілли, літаки, перебуваючи весь час на державній службі", - додав Порошенко.

Він заявив, що електронне декларування – "великий важливий крок".

"Цей крок почався з президента, який мав задекларувати все, від подушок на дивані до чашок на кухні. Такого не робив жоден президент", - сказав він.

Порошенко також заявив, що проти того, щоб військовослужбовці подавали електронні декларації.

"У них є чим займатися", - сказав він.

Він також заявив, що Україна має реформуватися швидкими темпами. 

"Аналіз досвіду багатьох країн свідчить, про досягнення перших незаперечних результатів змін через 3-7 років після їхнього початку. Сінгапур, який є зразком боротьби з корупцією, перші результати отримав через 16 років. У нас немає цих 16 років", - сказав він.

"Ми навіть 16 місяців не збираємося чекати", - додав Порошенко.

Як відомо, декларація президента Петра Порошенка, як і всіх чиновників, буде перевірена з боку НАБУ, НАЗК і Генпрокуратури.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкодекларації
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