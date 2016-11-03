Екс-ректор НАУ може "сісти" на 5 років

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього ректора Національного авіаційного університету Миколи Кулика.

Про це повідомили в ГПУ.

Як стверджує прокуратура, унаслідок службової недбалості Кулика державі завдано збитків на суму майже 9 млн грн.

"Установлено, що у 2007 році між Національним авіаційним університетом та будівельною компанією був укладений договір, за яким вказаному підприємству були передані функції замовника будівництва житлового будинку для освітнього закладу по вул. Михайла Донця у Солом’янському районі м. Києва", - йдеться у повідомленні ГПУ.

За умовами договору, усі витрати на розробку проектної документації щодо будівництва покладалися на вказане приватне підприємство.

Однак у подальшому, "внаслідок незаконних дій екс-ректора", замовника будівництва замінили на іншого, а університет зобов’язали за власні кошти розробити всю проектну документацію. На це з державного бюджету було витрачено майже 9 млн грн.

За результатом досудового розслідування екс-ректору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Наразі обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Як відомо, наступник Кулика, в.о. ректора НАУ Харченко також опинився під слідством за хабарництво.

Українська правда