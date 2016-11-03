У НАЗК нагадали про відповідальність депутатам, які не подали декларацію

Заступник голови НАЗК Руслан Радецький нагадав Сергію Клюєву, В'ячеславу Богуслаєву і Олександру Онищенку про відповідальність за зволікання з поданням електронної декларації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У разі подання ваших електронних декларацій у найближчий час – наступить адміністративна відповідальність, в разі умисного неподання декларації – передбачена кримінальна відповідальність", – додав він.

Як відомо, крім вказаних депутатів вчасно декларації не подали Олександр Гіршфельд, Марія Матіос, Ігор Шкіря та Юрій Шухевич. Всі з них крім Матіос, яка лежить в лікарні, вже подали декларації.

Раніше відповідальністю за це порушення депутатам також пригрозив генпрокурор Юрій Луценко.

Онищенко і Клюєв підозрюються в корупції і переховуються від кримінального переслідування за кордоном. Онищенко пояснив УП, що не міг подати декларацію, оскільки всі необхідні для цього документи перебувають в НАБУ.

Прес-служба "Волі народу" заявляла, що Богуслаєв і Гіршфельд не змогли подати декларацію через технічні проблеми на сайті НАЗК і додала, що обидва депутати готові заплатити штраф.

Олег Шанковський, УП