Онищенко пояснив, чому не подав електронну декларацію

Депутат Олександр Онищенко пояснює те, що він не подав електронну декларацію тим, що всі його документи перебувають в НАБУ.

Про це Онищенко сказав в коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чому він не подав електронну декларацію до зазначеного терміну.

"У мене НАБУ забрали всі документи. Я не можу без них нічого подавати", - сказав він.

"Але мені немає чого боятися декларацій. Я завжди все показував", - додав депутат.

На питання, чи надавав він якісь прояснення про це в НАЗК, Онищенко відповів: "Подавав заяву".

Українська правда також звернулася до депутатів Марії Матіос, Ігоря Шкірі та В'ячеслава Богуслаєва.

Загалом сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Як відомо, 30 жовтня – було останнім днем подачі електронних декларацій.

Згідно із законом, умисне неподання декларації, карається штрафом від 2500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Оксана Коваленко, УП