Коломойський збирає в парламенті групу "Укроп" - джерела
Четвер, 3 листопада 2016, 17:03
Олігарх Ігор Коломойський, можливо, хоче зібрати в парламенті депутатську групу "Укроп".
Про це УП повідомили власні джерела в партії "Укроп".
Формуванням групи займається близький соратник Коломойського Ігор Палиця. Так попередньо були досягнуті домовленості про приєднання до групи депутатів "Свободи" та "Народний контроль".
"Палиця домовлявся з Кривецьким (Ігорем, член партії "Свобода")", - зазначив співрозмовник.
Джерела стверджують, що для формування групи їм бракує лише трьох нардепів.
"Наразі є 16 нардепів, для групи треба 19 чоловік", - зауважив співрозмовник.
В коментарі УП Коломойський заявив, що йому про це нічого не відомо.
"Може бути у партії "Укроп" і є амбіції створити свою депутатську групу, але для цього їй не вистачає 11 депутатів. Тому, швидше за все, вони і ведуть переговори з іншими політичними силами, щоб об'єднатися і брати активнішу участь у житті парламенту. Мені про це невідомо - вони досить самостійно приймають рішення", - сказав він.
Роман Кравець, УП