Коломойський збирає в парламенті групу "Укроп" - джерела

"Може бути у партії "Укроп" і є амбіції створити свою депутатську групу, але для цього їй не вистачає 11 депутатів. Тому, швидше за все, вони і ведуть переговори з іншими політичними силами, щоб об'єднатися і брати активнішу участь у житті парламенту. Мені про це невідомо - вони досить самостійно приймають рішення", - сказав він.