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Коломойський збирає в парламенті групу "Укроп" - джерела

Четвер, 3 листопада 2016, 17:03
Коломойський збирає в парламенті групу Укроп - джерела
Апостроф

Олігарх Ігор Коломойський, можливо, хоче зібрати в парламенті депутатську групу "Укроп".

Про це УП повідомили власні джерела в партії "Укроп".

Формуванням групи займається близький соратник Коломойського Ігор Палиця. Так попередньо були досягнуті домовленості про приєднання до групи депутатів "Свободи" та "Народний контроль".

 "Палиця домовлявся з Кривецьким (Ігорем, член партії "Свобода")", - зазначив співрозмовник.

Джерела стверджують, що для формування групи їм бракує лише трьох нардепів.

"Наразі є 16 нардепів, для групи треба 19 чоловік", - зауважив співрозмовник.

В коментарі УП Коломойський заявив, що йому про це нічого не відомо.

"Може бути у партії "Укроп" і є амбіції створити свою депутатську групу, але для цього їй не вистачає 11 депутатів. Тому, швидше за все, вони і ведуть переговори з іншими політичними силами, щоб об'єднатися і брати активнішу участь у житті парламенту. Мені про це невідомо - вони досить самостійно приймають рішення", - сказав він. 

Роман Кравець, УП

Теми: КоломойськийВерховна РадаПриват
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