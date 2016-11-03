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Рада прийняла в першому читанні закон про Вищу раду правосуддя

Четвер, 3 листопада 2016, 17:10

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.

За відповідне рішення у рамках судової реформи проголосували 232 нардепи.

На розгляд депутатів було внесено два законопроекти: президентський 5180 і законопроект 5180-1 Євгенія Мураєва (позафракційний).

Голова профільного комітету Ради Руслан Князевич зазначив, що комітет рекомендував прийняти президентський законопроект, а документ Мураєва 5180-1 відхилити.

Князевич також зазначив, що ВПР має розглядати з-поміж іншого дисциплінарні справи, яких нині назбиралося вже 12 тисяч.

Як вказано у законопроекті, закон про ВРП визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Цей закон буде продовженням судової реформи. Як відомо, 2 червня парламент вніс зміни до Конституції України щодо правосуддя.

Змінами до Конституції було передбачено створення нового органу – Вищої ради правосуддя – колегіального, незалежного конституційного органу суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі.

Вища рада правосуддя буде головним органом в питаннях суддівської кар'єри, матиме право приймати рішення про призначення, звільнення та переведення суддів, даватиме дозволи на їх затримання, арешт, відсторонення і так далі.

Законопроект президента Порошенка у Раді представляв заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов.

У свою чергу народний депутат Сергій Власенко назвав законопроект профанацією і звинуватив Філатова у тому, що той намагається взяти під свій контроль суди.

Як повідомлялося, експерти Реанімаційного пакету реформ попереджають, що без змін приймати закон про Вищу раду правосуддя не можна. Вони вказують, що незважаючи на урахування деяких попередніх пропозицій РПР, законопроект №5180 усе ще містить положення, які можуть знівелювати попередні досягнення судової реформи.

На початку вересня Рада з питань судової реформи при президентові схвалила цей проект закону про Вищу раду правосуддя.

Українська правда

Теми: Верховна Радасуд
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