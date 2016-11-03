ЗМІ: Хакери опублікували нову порцію "листів Суркова"
Українська група хакерів опублікувала нові листи, які, як вони стверджують, мають стосунок до помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова.
Нові електронні листи, які перед публікацією 3 листопада бачило Радіо Свобода, у разі їх автентичності деталізують рівень втручання Кремля у внутрішні справи України, зокрема його роль у формуванні сепаратистських угруповань на Донбасі в 2014 році.
Крім того, листи містять плани, які показують, як соратники Суркова розробляли сценарій з дестабілізації Харківської області, досліджували українських політиків, намагаючись використати політичні розбіжності в Україні, і допомогли встановити керівництво сепаратистських груп у частині Донецької і Луганської областей.
Тиждень тому була оприлюднена перша партія листів із "пошти Суркова", які, за словами аналітиків, свідчать про ретельне планування влади Росії напередодні анексії Криму і про пряму роль Москви в розпалюванні конфлікту на сході України.
Справжність попереднього масиву листів приймальні Владислава Суркова, викладених українськими хакерами, підтвердили відразу кілька міжнародних експертів.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що листи не є "особистою поштою Суркова". Сам помічник президента публікації українських хакерів не прокоментував.
СБУ заявила, що почала перевірку оприлюдненої хакерами інформації.
Група "Кіберальянс" опублікувала відео, в якому натякає, що подібні публікації продовжаться.