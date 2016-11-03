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ЗМІ: Хакери опублікували нову порцію "листів Суркова"

Четвер, 3 листопада 2016, 18:22

Українська група хакерів опублікувала нові листи, які, як вони стверджують, мають стосунок до помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова.

Нові електронні листи, які перед публікацією 3 листопада бачило Радіо Свобода, у разі їх автентичності деталізують рівень втручання Кремля у внутрішні справи України, зокрема його роль у формуванні сепаратистських угруповань на Донбасі в 2014 році.

Крім того, листи містять плани, які показують, як соратники Суркова розробляли сценарій з дестабілізації Харківської області, досліджували українських політиків, намагаючись використати політичні розбіжності в Україні, і допомогли встановити керівництво сепаратистських груп у частині Донецької і Луганської областей.

Тиждень тому була оприлюднена перша партія листів із "пошти Суркова", які, за словами аналітиків, свідчать про ретельне планування влади Росії напередодні анексії Криму і про пряму роль Москви в розпалюванні конфлікту на сході України.

Справжність попереднього масиву листів приймальні Владислава Суркова, викладених українськими хакерами, підтвердили відразу кілька міжнародних експертів.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що листи не є "особистою поштою Суркова". Сам помічник президента публікації українських хакерів не прокоментував.

СБУ заявила, що почала перевірку оприлюдненої хакерами інформації.

Група "Кіберальянс" опублікувала відео, в якому натякає, що подібні публікації продовжаться.

Теми: Росіяхакери
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