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Росія перекинула до Криму зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ

Середа, 30 листопада 2016, 02:39

Жителі Керчі 29 листопада спостерігали колону військової техніки в місті, в якій, серед іншого, виявлено зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ "Антей-2500".

Про це з посиланням на опубліковане в мережі відео пише informnapalm.org.

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm ідентифікували серед техніки зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ "Антей-2500" (індекс ГРАУ - 9К81М). Це система ППО з можливістю боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності (до 2500 км). Також система призначена для ураження сучасних і перспективних літаків тактичної і стратегічної авіації (в тому числі виконаних з застосуванням технології "Стелс"), балістичних ракет середньої дальності, оперативно-тактичних і тактичних ракет, аеробалістичних і крилатих ракет.

Скріншоти з відео за якими вдалося визначити тип  комплексів:

 
 

Як відомо, Повітряні Сили Збройних Сил України 1-2 грудня планують провести науково-дослідні навчання, в ході яких будуть проведені повітряні стрільби в південній частині України.

25 листопада міноборони РФ вручило ноту Україні в зв'язку з планами ракетних пусків поруч з окупованим Кримом. У той же час, як уточнив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці, решта території на захід від Керченської протоки є суверенним повітряним простором України.

Теми: КримокупаціяРосіязброя
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