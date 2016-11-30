На мітинг на честь Кастро в Гавані прийшли майже мільйон людей

Близько мільйона людей були присутні в Гавані на масовому заході, присвяченому пам'яті лідера кубинської революції Фіделя Кастро.

На мітингу на площі Революції у вівторок увечері за місцевим часом був молодший брат Фіделя Кастро і його спадкоємець Рауль Кастро, передає "Интерфакс".

Участь у мітингу взяли понад 50 закордонних делегацій, у тому числі делегація Росії на чолі з главою Держдуми РФ В'ячеславом Володіним.

Перед початком офіційної частини присутні скандували: "Я – Фідель!", "Хай живе Фідель!".

Як повідомляє "РИА Новости", у програмі жалобного заходу було 18 промовців, Рауль Кастро у завершальній промові запевнивв, що народ Куби продовжить свою боротьбу до перемоги.

Зазначається, що, за винятком посольства США, усі посольства в країні на знак солідарності приспустили прапори на своїх будівлях.



Фідель Кастро помер 25 листопада. Його поховають 4 грудня в Сантьяго-де-Куба.