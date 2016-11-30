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Зима почнеться з невеликого потепління, 2 грудня – сильний сніг

Середа, 30 листопада 2016, 13:27

Найближчої доби територія України залишиться в холодній повітряній масі, хоча температура, за винятком східної частини, трохи підвищиться.

Про це повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна", посилаючись на Укргідрометцентр.

Погоду з опадами в більшості областей, крім південних, визначатиме атмосферний фронт, що переміщається з Балтики.

Очікується невеликий сніг; в західних областях помірний сніг, вдень подекуди з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, заметіль (лише в південній частині, вночі та в східних областях без істотних опадів). На дорогах України, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с, вдень на високогір'ї Карпат 25-28 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на Лівобережжі та в Карпатах місцями 7-11°, на крайньому сході до 15° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві – невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

У той же час, за прогнозами Укргідрометцентру, 2 грудня в зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови.

Як наголошується на сайті ДСНС, вночі в західних, північних і центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (в південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, заметіль, пориви вітру 17-22 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

3 грудня опади і явища послабшають, лише вночі у східній частині сильний сніг та хуртовини.

На дорогах країни ожеледиця.

Теми: погода
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