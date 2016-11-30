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Геращенко просить заборонити в'їзд Охлобистіну в 28 країн

Середа, 30 листопада 2016, 13:21

Член колегії МВС і депутат Антон Геращенко заявляє, що відправив послам 28 країн вимогу заборонити в'їзд до них російському акторові Іванові Охлобистіну, випросив громадянство неіснуючої "ДНР".

Про це Геращенко написав у своєму Facebook.

"Клоун - шизофренік Іван Охлобистін вчора написав заяву на ім'я іншого клоуна Олександра Захарченко з вимогою надати йому громадянство в терористичній організації ДНР ... Думаю, що цей клоун попросив би і громадянство ІДІЛ, та ось біда, - поп розстрига Іван не знає арабської мови", - іронізує Геращенко.

"Відправляю сьогодні звернення до послів 28 країн ЄС, США, Канади, Австралії, Японії, Ізраїлю з вимогою внести Івана Охлобистіна до списку осіб, яким заборонений в'їзд до країн цивілізованого світу", - написав він.

 

Геращенко також попросив користувачів Фейсбук, згодних з його позицією, "відправити повідомлення на сайти посольств країн цивілізованого світу із закликом зробити цього морального виродка персоною нон-грата всюди, крім його улюбленого "руського міра".

"Поки така заборона є, за моїми даними, тільки в Естонію і Латвію", - додав він.

Він також нагадав, що Охлобистін ще у вересні 2014 року "внесений до списку російських діячів безкультур'я, яким заборонений в'їзд в Україну".

"Крім того, всі фільми і передачі за участю цього негідника заборонені до показу в Україні. Якщо Вам відомо про порушення українськими телеканалами цієї заборони - прошу повідомляти в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення або мені в личку", - нагадав він.

Раніше повідомлялося, що Охлобистін, перебуваючи в окупованому Донецьку, випросив собі громадянство неіснуючого утворення ДНР, і відразу отримав його від ватажка бойовиків Захарченка.

Українська правда

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