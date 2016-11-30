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Глава ЦРУ радить Трампу остерігатися обіцянок Росії

Середа, 30 листопада 2016, 14:21

Директор ЦРУ Джон Бреннан порадив обраному президенту США Дональду Трампу з обережністю ставитися до обіцянок Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Росія, це країна, що переслідує власні національні інтереси часто на шкоду інтересам тих людей, які проживають на території тих країн, де вона діє. Я думаю, що президент Трамп і нова адміністрація повинні побоюватися обіцянок Росії. На мою думку, росіяни не роблять того, що обіцяють", – сказав він.

Бреннан позначив ряд областей, де за його словами, новій адміністрації потрібно діяти з "розсудливістю і дисципліною" – це стосується зокрема, коли йдеться про тероризм відносини з Росією, ядерну угоду з Іраном.

Як відомо, у своїй кампанії, пан Трамп обіцяв відмовитися від угоди з Іраном, а також натякнув на тіснішу співпрацю з Росією.

За словами Бреннана, який піде у відставку в січні, після того, як чотири роки очолював ЦРУ, розірвання угоди з Іраном було б "катастрофою і "верхом дурості".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяТрамп
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