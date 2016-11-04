Рева: в Одеській області повний провал з субсидіями

Ситуація з наданням людям субсидій в Одеській області є критичною.

Про це у п'ятницю в Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив міністр з питань соціальної політики Андрій Рева, підтвердивши відповідну заяву депутата від БПП Олексія Гончаренка.

"Там з призначенням субсидій повний провал. Починаючи від відсутності нормально затвердженого керівника обласного управління, і закінчуючи всією вертикаллю, яка там є. Тому я вам обіцяю, що ми це питання беремо під особистий контроль, тому що, якщо проблеми виникнуть, то саме там. І ми зробимо все, щоб ситуація там була виправлена", – заявив він.

Рева пообіцяв створити для цього спеціальну групу допомоги Одеській області і виправити ситуацію найближчим часом.

Українська правда