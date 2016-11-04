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Геращенко: прикордонники ігнорують незаконний в'їзд артистів РФ в Україну

П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:33
Геращенко: прикордонники ігнорують незаконний в'їзд артистів РФ в Україну

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що Прикордонна служба відповіла відпискою на її запит щодо перевірки можливого в'їзду в Україну артистами РФ, які незаконно виступали в Криму.

Про це вона повідомила у п'ятницю під час години запитань до уряду в Раді, звертаючись до МВС та МЗС.

Вона заявила, що деякі російські артисти незаконно виступають в Криму, а потім їдуть з концертами до Києва. Крім того, в Україну також в'їжджають особи, які були спостерігачами на так званих "праймеріз" на окупованих територіях Донбасу. З цього приводу вона надіслала запит до СБУ та прикордонної служби.

"І знаєте, те що я отримала від Прикордонної служби, просто вражає насправді, тому що там сказано наступне – у зв'язку з тим, що ви, пані Геращенко і інші народні депутати не вказали дати народження цих "лабухів" або тих людей, які підозрюються в незаконному порушенні кордону України для участі в цих "праймеріз" і що ви не вказали імена цих "лабухів" латинською транскрипцією, ми не будемо перевіряти їх в базі даних", – обурилася вона.

Також Геращенко заявила, що досі не порушена кримінальна справа проти російського пропагандиста Грема Філліпса, який у "сірій зоні" знущався з Володимира Жемчугова у вересні, під час передачі його з полону бойовиків українській стороні.

У відповідь представник МЗС пообіцяла розглянути це запитання. Вона допустила, що мова йде про "бюрократичну помилку".

У свою чергу Геращенко попросила не надсилати чергову відписку з цього приводу, а дійсно зайнятися захистом кордонів та створити для цього спеціальну групу в уряді.

"Якщо якась співачка чи циркачка співала в Криму, вона не має права співати в палаці "Україна". Потрібно просто виконувати закони України", – додала Геращенко.

Олег Шанковський, УП

Теми: ГеращенкоКримРосіяПрикордонна служба
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