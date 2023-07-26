Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Зокрема, він анулював рішення Ради ЄС, яким ці санкції було продовжено.

Джерело: "Європейська правда", яка ознайомилася з рішеннями суду

Дослівно в рішенні суду: "Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з огляду на ситуацію в Україні, скасовується в частині, що ім’я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи".

Деталі: Аналогічне рішення ухвалено і щодо його сина Артема.

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Суд заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина, посилаючись на помилки в оцінках Ради ЄС та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за нібито "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України".

У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи Євросоюз переконався в тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

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