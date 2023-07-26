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Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 15:07
Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина
Віктор Пшонка, фото з колишнього сайту Генпрокуратури

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Зокрема, він анулював рішення Ради ЄС, яким ці санкції було продовжено.

Джерело: "Європейська правда", яка ознайомилася з рішеннями суду

Дослівно в рішенні суду: "Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з огляду на ситуацію в Україні, скасовується в частині, що ім’я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи".

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Деталі: Аналогічне рішення ухвалено і щодо його сина Артема.

Суд заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина, посилаючись на помилки в оцінках Ради ЄС та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за нібито "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України".

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У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи Євросоюз переконався в тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Нагадаємо:

  • Пшонка працював генеральним прокурором України за часів Віктора Януковича, якого було скинуто під час вуличних протестів у лютому 2014 року. Янукович, Пшонка та його син та інші союзники втекли з країни до Росії та перебувають у розшуку в Україні.
  • Оскарження санкцій в судах ЄС можуть тривати роками і рідко призводять до стійкої перемоги, оскільки Рада ЄС, яка об’єднує урядових міністрів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.
  • У випадку Пшонки залишається чинним рішення Ради ЄС про продовження санкцій від 4 березня 2023 року.
  • Федеральна рада Швейцарії (швейцарський уряд) на своєму засідання 15 лютого  вирішила розпочати адміністративну процедуру конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року. 
  • У травні минулого року повідомлялося, що швейцарський уряд планує конфіскувати активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків у Юрія Іванющенка, соратника колишнього президента України Віктора Януковича.
  • Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість заморожування активів обмежена 10 роками.

Теми: ПшонкаЄСсанкціїсуд
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