Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина
Суд Європейського Союзу скасував санкції проти колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Зокрема, він анулював рішення Ради ЄС, яким ці санкції було продовжено.
Джерело: "Європейська правда", яка ознайомилася з рішеннями суду
Дослівно в рішенні суду: "Рішення Ради (CFSP) 2022/376 від 3 березня 2022 року щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій та органів з огляду на ситуацію в Україні, скасовується в частині, що ім’я Пшонки Віктора Павловича залишили в переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються ці обмежувальні заходи".
Деталі: Аналогічне рішення ухвалено і щодо його сина Артема.
Суд заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина, посилаючись на помилки в оцінках Ради ЄС та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".
Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за нібито "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України".
У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи Євросоюз переконався в тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.
Нагадаємо:
- Пшонка працював генеральним прокурором України за часів Віктора Януковича, якого було скинуто під час вуличних протестів у лютому 2014 року. Янукович, Пшонка та його син та інші союзники втекли з країни до Росії та перебувають у розшуку в Україні.
- Оскарження санкцій в судах ЄС можуть тривати роками і рідко призводять до стійкої перемоги, оскільки Рада ЄС, яка об’єднує урядових міністрів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.
- У випадку Пшонки залишається чинним рішення Ради ЄС про продовження санкцій від 4 березня 2023 року.
- Федеральна рада Швейцарії (швейцарський уряд) на своєму засідання 15 лютого вирішила розпочати адміністративну процедуру конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року.
- У травні минулого року повідомлялося, що швейцарський уряд планує конфіскувати активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків у Юрія Іванющенка, соратника колишнього президента України Віктора Януковича.
- Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість заморожування активів обмежена 10 роками.