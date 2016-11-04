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В Європі кажуть, що "Євробачення" поки готує Аласанія

П'ятниця, 4 листопада 2016, 14:24

Екс-гендиректор Національної телекомпанії Зураб Аласанія до призначення наступника співпрацюватиме з Європейською спілкою мовників в питаннях підготовки до проведення "Євробачення-2017".

Про це повідомила Європейська спілка мовників, пише DW.

"Ми були заздалегідь поінформовані (про відставку Аласанії. - ред.) й отримали гарантії того, що Зураб Аласанія й надалі співпрацюватиме з нами щодо підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017", поки не передасть обов'язки своєму наступникові", - заявили в спілці.

Аласанія запевнив Європейську спілку мовників, що підготовка до конкурсу не зупиниться ні на один день, зазначив речник організації.

В спілці також зазначили, що саме український уряд через НТКУ несе основний фінансовий тягар проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Як відомо, 1 листопада Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він не згоден з тим, що суспільне мовлення, яке має постати наступного року, буде недофінансоване на значну суму.

Кабінет міністрів на засіданні в середу дав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко пояснив, що Аласанію не звільнили, оскільки Кабмін не має таких повноважень, а рішення може приймати лише комітет.

Разом з Аласанією написали заяви на звільнення його заступники. 

Європейська Мовна Спілка є організатором конкурсу "Євробачення".

Теми: ЄвробаченняЗМІЄвропа
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