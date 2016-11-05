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Число жертв отруєння алкоголем в Україні зросло до 68

Субота, 5 листопада 2016, 03:42

В Україні від отруєння фальсифікованим алкоголем померли 68 осіб.

Про це повідомляє прес-центр Госпотребслужби.

"Станом на 16 годину 04.11.2016 року в країні зареєстровано 145 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 68 завершились летально", - йдеться в повідомленні.

Останній летальний випадок був зареєстрований в місті Куп'янськ Харківської області. Всього в Харківській області 99 осіб отруїлися алкоголем, 52 з них померли.

Раніше в Миколаївській області алкоголем отруїлися 6 осіб, всі з них померли. У Житомирській області отруїлися 3 людини, 1 з них померла. У Дніпропетровській області зареєстровано 8 випадків отруєння, 2 з них з летальним ісходом. У Донецькій області алкоголем отруїлися 9 осіб, з них 5 померли. У Луганській області отруїлися і померли 2 людини. У Запорізькій - отруїлися 18 осіб.

Згідно з результатами судмедекспертизи у 55 померлих був виявлений в крові метанол.

Раніше власницю магазину в Харківській області, де продавали сурогатний алкоголь, заарештували.

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