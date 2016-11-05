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У відновлення доріг Донеччини планують "закопати" 2 мільярди

Субота, 5 листопада 2016, 08:59

У 2017 році на відновлення доріг у Донецькій області планується залучити з різних джерел фінансування близько 2 мільярдів гривень. 

Про це заявив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

"Цього року на реконструкцію доріг загального користування на Донеччині з держбюджету виділено 86 млн грн. Кошти надійшли в область наприкінці літа. Реальні роботи ми змогли почати лише у вересні-жовтні. На наступний рік, щоб привести дороги в області до належного стану плануємо залучити з різних джерел фінансування близько 2 млрд грн", - зазначив він.

Глава облВЦА додав, що в області "бракує підрядників": "До війни на Донеччині були дорожні компанї, були фахівці, було обладнання. Зараз фахівці розбіглись по усіх усюдах, техніка в основному залишилась на окупованій території".

"Перевірив, як йдуть роботи з відновлення та ремонту доріг загального користування на Донеччині. Почали із дороги з Краматорська на Добропілля. На ділянці Андріівка - Новотроїцьке (+ кусок дороги в селі Ганнівка) ремонтується загалом 8 км. ... Дорога Покровськ - Костянтинопіль. Тут відбувався капітальний ремонт на кількох ділянках, загальною протяжністю близько 3 км. Ще одна ділянка дороги – між Кураховим та Великою Новосілкою, в районі села Успенівка. Тут відремонтовано близько двох км доріг", - повідомив Жебрівський. 

За його словами, наступного року буде сформовано нове сполучення між частинами області.

"Колись основні магістралі з півночі області на південь йшли через Донецьк. Зараз (тимчасово!) змушені об'їжджати Донецьк. Дороги, якими сьогодні їздять, для прикладу, із Краматорська на Маріуполь – були другорядними. Деякі ділянки по факту – це сільські дороги, які не були розраховані на таке навантаження. Зараз навантаження на них зросло в рази", - пояснив він.

Українська правда 

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Теми: ДонбасдорогиЖебрівський
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