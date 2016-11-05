Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу "чорної бухгалтерії" ПР повернули в НАБУ на доопрацювання

Субота, 5 листопада 2016, 16:17
Справу чорної бухгалтерії ПР повернули в НАБУ на доопрацювання

САП повернула на доопрацювання в НАБУ підозри у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник журналістам у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора у нас була нарада з антикорупційними прокурорами, і ми підготували ряд підозр і передали на узгодження. Вчора вони були повернуті прокурорами з вказівками щодо проведення окремих слідчих дій. Ми плануємо ці вказівки дуже швидко виконати і направити ці підозри в прокуратуру для остаточного узгодження", - сказав Ситник.

Він зазначив, що справа про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів перетинається зі справою, яку розслідує начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк щодо узурпації влади.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро допитало Авакова у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

Раніше Аваков передав НАБУ чотири сторінки "чорної бухгалтерії" ПР.

Він так і не відповів на питання УП, звідки у МВС ці сторінки.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

Читайте також:

Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Український ТРАМПлін для Манафорта

"Українська правда" у Threads

Теми: Партія регіонівНАБУЧорна бухгалтерія Партії регіонів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Партія регіонів
Три екснардепи-"регіонали" зливали РФ дані про ЗСУ – отримали нові підозри від СБУ
Суд заборонив Партію регіонів
СБУ затримала "регіоналку", що погрожувала розстрілами херсонцям
Останні новини
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
Усі новини...
Реклама: