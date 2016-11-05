З дачі Пшонки зникли мармурові леви - журналіст

З дачі екс-генпрокурора Віктора Пшонки зникли два мармурові леви, що стояли перед входом до будинку.

Про це повідомила у суботу в Facebook журналіст Наталя Тарасовська.

З дачі Пшонки зникли леви Всі фото з Facebook Тарасовської

"З дачі Пшонки вкрали двох останніх мармурових левів", - написала вона, додавши, що ще в липні леви були на місці.

Ще в липні леви були на місці

Як відомо, Пшонка зник з України під час подій Євромайдану 2014 року. Перебуває в розшуку.

Востаннє він з’являвся на публіці 13 квітня 2014 року у російському місті Ростов-на-Дону, де він давав прес-конференцію разом із колишнім президентом Віктором Януковичем та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Після втечі з України та цієї прес-конференції Пшонка жодного разу не коментував обвинувачення Генпрокуратури України.

У Генпрокуратурі журналістам розповіли, що Пшонці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та оголошено у розшук.

Але кримінальне провадження щодо розкрадання 69 мільйонів гривень, виділених для ремонту приміщень ГПУ, зупинене, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду, а його місцезнаходження невідоме.

"Решта епізодів злочинної діяльності Пшонки розслідується", – йдеться у листі Генеральної прокуратури на запит програми "Схеми".

Журналісти програми нещодавно з'ясували, що родина Пшонки вивезла свій ювелірний бізнес із міста Краматорськ до Криму після анексії українського півострова Росією.

Українська правда