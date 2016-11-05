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Студенти універу Драгоманова захопили будівлю через магазин меблів

Субота, 5 листопада 2016, 20:58

Студенти Національного педуніверситету імені Драгоманова у п'ятницю захопили одну з будівель навчального закладу в центрі Києва і не розходяться.

Про це повідомив у суботу "5 канал".

У такий спосіб студентство протестує проти намірів керівництва університету відкрити меблевий магазин у будівлі навчального закладу.

Як зазначає 5 канал, меблі там продавали і раніше, але після банкрутства планувалося віддати приміщення під аудиторії для навчання, яких украй бракує.

Також там хотіли створити бібліотеку для науковців або науково-дослідний центр. Попри ці обіцянки ремонт зробили саме під магазин.

Студенти заявили, що не знімуть блокаду, доки ректор не змінить своїх підходів до управління вишем. За словами молоді, він вирішує усі фінансові питання.

Сам ректор у відпустці і на телефонні дзвінки не відповідає. Вгамувати студентів намагалися проректори, але поки що безуспішно.

"Українська правда" в Threads

Теми: вузи
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