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Під час навчального польоту на літаку загинув курсант харківського університету

Катерина ТищенкоСубота, 27 липня 2024, 22:06
Під час навчального польоту на літаку загинув курсант харківського університету
Скаетон К-10 Swift, фото з Wikipedia

Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift у суботу загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Джерело: Харківський національний університет Повітряних сил у Facebook

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил.

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Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил Збройних сил України".

Деталі: В університеті запевнили, що керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству.

"Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться в повідомленні.

Теми: Харківавіавузинадзвичайна подія
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